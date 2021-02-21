الليرة السورية تنهار أمام الدولار الأمريكي

المستقلة/- قال متعاملون ومصرفيون، إن الليرة السورية هوت إلى مستوى قياسي جديد الأحد مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشدة من العقوبات، ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي.

ونقلت “سي إن بي سي” عن متعاملين بالسوق، إن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 3450 ليرة اليوم الأحد، وهو ما يقل عن سعرها نهاية الشهر الماضي بأكثر من 18%.

وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف الماضي عندما كسرت الحاجز النفسي البالغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار لمخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أميركية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى حرب أهلية طاحنة، فيما كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في 2011.

 

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