اللواء ناصر  الاسدي يباشر مهام عمله قائداً لشرطة محافظة ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. باشر قائد شرطة ميسان الجديد اللواء المهندس ناصر جميل لطيف الأسدي مهام عمله خلفا للقائد السابق اللواء حسين السراي.

وقالت القيادة في بيان إن اللواء الأسدي باشر امس السبت مهام عملة قائدا لشرطة ميسان والتقى محافظ ميسان علي دواي لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة.

وأضاف البيان أن الأسدي عقد عدة لقاءات مع كبار الضباط في القيادة وناقشا الخطط الامنية والوضع الأمني بصورة عامة وابرز التحديات التي تواجهها القيادة.

وأشار إلى أن اللواء الأسدي قام بعدة زيارات تفقدية للسيطرات الخارجية ومراكز الشرطة ووجه بضرورة استخدام الجهد الاستخباري وتنفيذ مذكرات القبض ووعد بتنفيذ خطط أمنية لحماية أمن المدينة.