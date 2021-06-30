“اللهم بارك لنا” عقد قران منة عرفة وسط أجواء عائلية

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، عن عقد قرانها على الفنان الشاب محمود المهدى في حفل عائلى بسيط، وذلك بعد مرور أقل من شهرين على إعلان خطبتهما.

حيث كتبت على صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جدا تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير”.

 

ومن جانبه نشر محمود المهدي عبر حسابه بموقع إنستغرام صورة صورة ليده مصافحة يد وكيل منة عرفة، أثناء كتب الكتاب، وتغطيتهما بالمنديل الأبيض لإتمام مراسم عقد القران.

 

وكتب محمود المهدي معلناً موعد الزفاف الذي سيقام بعد طرح فيلمه مع منة عرفه 666، وقال: “الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط.. وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666”.

 

وكانت الفنانة منة عرفة، خرجت في فيديو “لايف”، بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، روت فيه كواليس تعرفها على خطيبها الحالي محمود المهدي، وكيف بدأت قصة حبهما، والفيلم الذي جمعهما سويا، كاشفة عن أنه فيلم رعب باسم “666” موضحة أن العلاقة بدأت بكونهما زملاء فقط داخل موقع التصوير، إلا أنه انتهى بقصة حب كبيرة، وإعلان خطوبة بشكل رسمي.

 

يذكر أن فيلم “666” من بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري وخدوجة صبري ومحمود مهدي وماجد عبد العظيم، وهو من تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر.

وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال لغز يهدد حياة بطلة العمل، التى تجسدها الفنانة عايدة غنيم، حيث تتجه لأعمال السحر والاستعانة بحفار القبور الذى يجسده الفنان ماجد عبدالعظيم، من خلال نبش القبور واستغلال الأجساد فى عمل السحر لحل اللغز الذى يهدد حياتها وحياة أسرتها بالكامل، فتضطر للتعامل مع ألغاز هذا الرقم المرعب.

 

 

 

 

 

 

 

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