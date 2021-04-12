اللجنة العليا للصحة والسلامة : تعلن استئناف دوام 3 صفوف دراسية

وذكرت اللجنة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين أن الحظر الجزئي في رمضان سيكون من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 فجراً، إلى جانب تقليص الدوام في مؤسسات ودوائر الدولة ساعة واحدة.