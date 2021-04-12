اللجنة العليا للصحة والسلامة : تعلن استئناف دوام 3 صفوف دراسية

المستقلة /… قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمحاربة فيروس كورونا استئناف دوام ثلاثة صفوف دراسية حضوريا.

وأشارت اللجنة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين  بأنه “تقرر السماح لدوام المدارس للصفوف الاول والثاني والثالث ابتدائي والصفوف المنتهية حضورياً”.

ولم تدل اللجنة بمزيد من التفاصيل بشأن موعد استئناف الدراسة.

فيما قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فرض حظر تجوال جزئي وتقليص الدوام الرسمي لمدة ساعة خلال شهر رمضان.

وذكرت اللجنة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين  أن الحظر الجزئي في رمضان سيكون من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 فجراً، إلى جانب تقليص الدوام في مؤسسات ودوائر الدولة ساعة واحدة.

وأشارت اللجنة إلى فرض حظر تجوال شامل في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

واستثنت اللجنة العليا الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والخضر والأفران من حظر التجوال لتمارس عملها حتى الساعة 7 مساءً من كل يوم. (النهاية)

 

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