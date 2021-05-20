اللجنة العليا لإعمار تخصص 73 مليار دينار لتنفيذ ثلاثة مداخل نموذجية في نينوى

المستقلة /- أعلنت اللجنة اللجنة العليا لإعمار الموصل، تخصيص 73 مليار دينار لتنفيذ ثلاثة مداخل نموذجية محافظة نينوى.

وقال المدير التنفيذي للجنة عبد القادر دخيل في تصريح للصحيفة الرسمية، و تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية خصص 100 مليار دينار لاعمار البنى التحتية في نينوى، منها 73 مليار دينار لإنشاء 3 مداخل نموذجية للمحافظة”.

وأوضح، أن “أحد هذه المداخل سيكون من جهة محافظة بغداد، والثاني من جهة محافظتي أربيل ودهوك، والثالث لمحافظة كركوك وقضاء تلعفر”.

وأشار دخيل إلى أن “الطرق المؤدية لهذه المداخل ستصمم وفق الطرز الحديثة، حيث ستتضمن مسارات للحمولات الثقيلة والعادية، وأجهزة سونار، مع بوابات وسيطرات،فضلاً عن شاشات الكترونية”.

وبيّن ان “بقية المبلغ المذكور سيخصص لتأهيل كورنيش المدينة الذي يمتد من منطقة الجوسق الى المحكمة”.

بدوره، لفت محافظ نينوى نجم الجبوري، إلى “الشروع باعادة تأهيل وصيانة خط سكة حديد حمام العليل – موصل – معسكر الغزلاني ومحطة الشورة بمتابعة مستمرة من قبل وزارة النقل عبر عدد من الزيارات الميدانية المتتالية للجهات المعنية الى المحافظة للوقوف على طبيعة وحجم الأضرار والخسائر على طول هذا الخط لاعادته للخدمة”، وفق الصحيفة.

وذكر الجبوري أن “وزارة النقل هيأت فرقا هندسية وفنية متخصصة مع دراسة مفصلة لطبيعة احتياجات خط السكة الذي تقتضي خطة العمل تقسيمه على شكل قطاعات تبدأ من حمام العليل وصولاً إلى محطة الموصل في قلب محافظة نينوى”.

وتابع ان “خط السكة سيكون ضمن المواصفات القياسية العالمية بقضبان سكة UlC60 وحجر تحميل عالي الجودة، لغرض انجازه ضمن مدة قياسية”.