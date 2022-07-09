اللجنة الأمنية في كربلاء تتخذ اجراءات قانونية بحق تفتيت الاراضي الزراعية

اللجنة الامنية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. شددت اللجنة الامنية العليا في كربلاء، اليوم السبت، على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين في تفتيت الأراضي الزراعية .

وقال رئيس اللجنة المحافظ نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “اللجنة الامنية العليا ناقشت على هامش اجتماع امني ، موضوع تفتيت الأراضي الزراعية والحد منها حيث تم التأكيد على التعامل مع الموضوع بشكل حازم وجدي واتخاذ اقصى الاجراءات بحق المخالفين وإحالتهم الى القضاء  “.

واضاف كما “تم ايضا مناقشة موضوع  التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام والاجراءات الامنية والخدمية اللازمة لتسهيل رجوعهم “.

وأوضح بأنه تم اثناء الاجتماع التوجيه “بتنظيم الوضع العام في مجال حركة المرور  والالتزام بحزام الأمان ،  ومتابعة الاجهزة الامنية المختصة في موضوع الأمن الغذائي ومتابعة  أسعار المنتجات الغذائية وصلاحيتها والغير مرخصة منها ، كذلك مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات  “.

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