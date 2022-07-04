اللبناني نادر الاتات يحن لأيام الطيبة والأصالة في “الضيعة”

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات الفنان اللبناني نادر الأتات، فيديو كليب أغنية “الضيعة” حصرياً عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

وحمل كليب “الضيعة” توقيع المخرج زياد خوري، وشاركت في بطولة الكليب الممثلة السورية رواد عليو بإطلالة خاصة شكلت بعداً درامياً للكليب من حيث الأداء الذي قدمته.

“الضيعة” عمل غنائي من صلب المجتمع والحياة، حيث تبدلت أحوال القُرى والمجتمعات، وتغيرت المبادئ، ولم تعد الطيبة والأصالة من السمات الهامة في المجتمع، اذ تُسيطر المصالح على العلاقات الإجتماعية.

حملت أغنية “الضيعة” حنين كل إنسان لأيام التسامح والطيبة والأصالة، أيام الحب الصادق والوعود الصادقة التي تُلوثها المصالح والتغيرات.

وجاءت أغنية “الضيعة” بقالب غنائي شعبي، حيث الدبكة والإيقاعات التي تُناسب فصل الصيف، وحملت كلمات والحان حسام خوري وتوزيع فادي جيجي.

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