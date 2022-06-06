اللبناني ناجي الأسطا يحيي سهرات فنية بمدينة بوينا بارك الأمريكية

المستقلة/- أحيا النجم اللبناني ناجي الأسطا، أحد أجمل السهرات الفنية هذا الموسم والتي شهدت حضوراً كبيراً للجالية العربية من مختلف الولايات الأمريكية بمطعم Golden Rose بمدينة بوينا بارك في ولاية كاليفورنيا.

وقدم النجم اللبناني باقة من أجمل أغانيه الحديثة والقديمة التي يحفظها الجميع عن ظهر قلب والتي أثلجت صدور محبيه.

كما كان تفاعل الحضور مع أغاني ناجي الأسطا, حيث لم تهدأ حلقات الرقص والدبكات طيلة السهرة وبهذا الحفل الرائع , يثبت مطعم Golden Rose مرة جديدة أنه الرقم واحد في تنظيم واحتضان حفلات النجوم العرب في أمريكا , ليستحق لقب المطعم العربي الأول بكل جدارة.