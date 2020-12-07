اللبنانية لاميتا فرنجية ترزق بمولودها الثاني “إريك”

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المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية ، عن إنجابها طفلها الثاني “إريك” ، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت لاميتا ، صورة لمولودها برفقة ابنها الكبير جاستين ، وعلقت عليها قائلة:” مرحبا بك في المنزل أخي الصغير، أنت أفضل هدية لي.. أحبك كثيرًا يا عزيزي إريك”.

وشاركت اللبنانية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل عصر الحريم، وفيلم “حد سامع حاجة” مع الفنان رامز جلال، وفيلم محترم إلا ربع”مع الفنان محمد رجب ، وفيلم “365 يوم سعادة”مع الفنان أحمد عز.

وكان آخر أعمال لاميتا فرنجية، فيلم “بنت من دار السلام”، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.

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