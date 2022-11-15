“اللاجئون في القانون الدولي للجوء” .. ورشة مشتركة بين التعاون الاسلامي والأمم المتحدة

المستقلة/- نظمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورشة عمل بشأن موضوع “اللاجئون في القانون الدولي للجوء” وذلك في مقرها بجدة، اليوم الثلاثاء، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وحاضر في الورشة كل من محيي ساهر محيي الدين، نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وسارة صابر خان؛ مسؤول مساعد الحماية في المفوضية في العاصمة الرياض.

وألقى السفير حسن علي، مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة، كلمة منظمة التعاون الإسلامي، منوها بدور المنظمة والمفوضية في الاستجابة للاجئين والتخفيف من معاناتهم باعتباره موضوعا يحظى بالأولوية في الأجندة الإنسانية للمنظمة.

وأوضح علي بأن توقيت الورشة جاء في سياق دولي دقيق يتسم بارتفاع كبير في أعداد المهجرين قسرا بسبب الصراعات والكوارث لاسيما في بعض الدول الأعضاء بالمنظمة، مؤكدا أن ذلك يستوجب رفع التحدي لإيجاد حلول دائمة للأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين.

وبين بأن الورشة تأتي كذلك في سياق جهود “التعاون الإسلامي” لدعم اللاجئين ضمن عدة أنشطة تعمل الأمانة العامة على إنجازها بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك وفقا لخطة العمل المجددة للفترة 2022-2025 تأسيساً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 1988 وقرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية ذات الصلة.

يذكر أن الورشة قد سلطت الضوء على الإطار القانوني والحماية القانونية للاجئين في ضوء اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 والميثاق العالمي للاجئين 2018 والميثاق العالمي للهجرة واتفاقية نيويورك للاجئين لسنة 2016.

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