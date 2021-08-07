الكويت تسجل عجزاً ماليا مقداره 5ر35 مليار دولار

المستقلة /- أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل عجز مالي مقداره 5ر35 مليار دولار تقريبا في السنة المالية المنتهية في 21 آذار الماضي، بارتفاع مقداره 8ر174 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قالت المالية في بيان صحفي، اليوم، للإعلان عن الحساب الختامي للإدارة المالية للسنة المالية 2020-2021 بعد عرضه على مجلس الوزراء، إن الإيرادات الفعلية بلغت 5ر10 مليار دينار، بانخفاض قدره 9ر38 بالمئة عن السنة الماضية، في حين بلغت المصروفات الفعلية 3ر21 مليار دينار بارتفاع مقداره 7ر0 بالمئة عن السنة السابقة.

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