الكويت تدعو مواطنيها الراغبين في السفر للحصول على تأمين صحي

المستقلة/-دعت الإدارة القنصلیة في وزارة الخارجیة الكویتیة كافة المواطنین الكویتیین الراغبین بالسفر للخارج إلى ضرورة الحصول على تأمین صحي یشمل تغطیة علاج حالات كورونا..بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية.

وأوضحت الإدارة بأنبعثات دولة الكویت الدبلوماسیة في الخارج، أنه سیتعذر علیھا تغطیة تكالیف علاج أي مواطن یصاب بالفیروس التزاما بقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاریخ 18/ 6/ 2020 الذي یشرح صعوبة الظروف الصحیة العالمیة وخطورتھا والتعھد الموقع من قبل المواطن قبل سفره من الكویت.