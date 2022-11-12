الكويتية روان بن حسين نجمة ”موروكن لوكشري إيفنت” بطنجة

المستقلة/- تستعد مدينة طنجة لاحتضان فعاليات النسخة الأولى من حفل”Moroccan Luxury Event””، يوم الثاني من كانون الاول/ديسمبر المقبل، بفندق هيلتون هوارة، تحت إشراف شركة .”We Signature”

وسيكون عشاق الفن والموضة، على موعد مع ثلة من الفنانين والنجوم المغاربة والعرب، الذين سيحيون ليلة “الفاشن شو” حفلا غنائيا على رأسهم النجم المصري عمر كمال، والكويتية، روان بن حسين واللبنانية، مادلين مطر والفنان المغربي، عادل أصيل، والفنانة، هند زيادي، والفنان، عماد الدراج، بالإضافة إلى عرض كوميدي من نجم الكوميديا، يسار المغاري.

التظاهرة ستعرف أيضا تكريم عدة وجوه من عالم الموضة والفن والجمال، بينهم الممثلة المغربية، زينب عبيد، وعارضة الأزياء والممثلة، كوثر بودراجة، ومدير مهرجان القنوات الفضائية العربية، المصري أحمد عليوة، والإعلامية، شهرزاد عكرود، و الاعلامي فهد الهاشمي.

الحفل الذي تشرف على تقديم فقراته المذيعة التلفزية، هانية قسومي سيعرف حضور عدة أسماء من عالم الفن والإعلام، في مقدمتهم الممثلة المصرية، منة فضالي، واليوتيوبر، سارة أبو جاد، وعلي بلعباس، وسيعرف تغطية إعلامية من قبل قنوات عربية أهمها قنوات عربية أهمها Rotanaو CBC وقناة النهار، وقناة الحياة و DMC المصرية، والآن الإماراتية .

عشاق الموضة وجديد الأزياء، سيتعرفون هم الآخرون على آخر إبداعات المصممين المغاربة والعرب، بينهم: سحر صالح وسارة المير، وصوفيا بلمليح، ورجاء البخاري، وحورية كوتيوغ، وعزيزة اليامني، وحسن بوشيخي، ومحمود العلامي، ونبيل مود، وإيمان الحداد وصوفيا الحدادي وأمال بلمين والستيليست، لوليتا عثمان، وتركي جاد الله وغيرهم من المبدعين.