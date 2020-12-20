الكويتية العيدان تستمر بتنمر على الفنانين واخرهم لطيفة التونسية

المستقلة /- نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان تصريحات سابقة للفنانة التونسية لطيفة تحدثت فيها عن الإنجاب مشيرةً الى إنه يوجب تحمّل المسؤوليات وأنها لا ترغب في ذلك.

وأعادت العيدان نشر التصريح وعلّقت عليه بطريقة قاسية جداً حيث كتبت متوجّهة إلى لطيفة: “لطيفة التونسية:” أرفض الإنجاب لأنه مسؤولية، يا حليلك عمرج 59 سنة وتتكلمين عن الإنجاب” وأرفقت التعليق برمز الوجه الضاحك.

استفزّهذ التعليق عدداً كبيراً من المتابعين الذي هاجموا العيدان ورأوا في ما كتبته تنمّراً قاسياً جد، ومما جاء في التعليقات: “ومي انتِ ليش ما انجبتِ؟ ولا بس شاطرة تعلقي على خلق ربنا؟” و” خافوا الله وبلا تنمر يمكن حكت هيك لتجبر بخاطر نفسا” و”هي ترى قصدها بشبابها ما أنجبت” و”حرام الشماتة والتجريح”.

ويُشار إلى أن لطيفة كانت قد أطلقت هذا التصريح خلال حلولها ضيفةً على برنامج “منا وجر” الذي يُعرض على شاشة قناة MTV اللبنانية. وقالت رداً على سؤال عن التبنّي: “أنا لو حبيت اتبنى كنت أنجبت وهي مسؤولية كبيرة جدا وأنا مش قدها، إنك تكوّن شخص وتعلمه وتربيه وتخليه في أحسن صحة. صعب”. وأضافت: “الإنجاب قرار شخصي ومش ندمانة عليه على العكس أنا فرحانة بأولاد اخواتي ماليين علي الدنيا وبشوفهم وقت اللي ممكن أشوفهم”. واختتمت بالقول: “رب العالمين لا يعطي الواحد كل شيء، أنا بحب أركز بما منحني إياه ربنا، أعطاني موهبة أصقلتها ودرستها حبيتها وأحبها”.