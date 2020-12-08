الكوليسترول اليك سبعة اطمعة لتقليل خطر الاصابة به

المستقلة …هو عبارة عن مادة شمعية موجودة في دمك ويحتاجها جسمك بكميات معينة من أجل بناء خلايا صحية، فهو موجود في غشاء الدماغ، والأعصاب، والعضلات، والجلد، والكبد، والأمعاء والقلب.

عادةً ما يصاب الاشخاص بالكوليسترول او المعاناة منه وذلك سبب النظام الصحي او الغذائي الذي يتبعه الشخص وهو ما يؤدي الى اصابته بالكوليسترول.

كما إن اتباعك لنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يكون له أثر كبير في التقليل من مستويات الكوليسترول في دمك وبالتالي الوقاية من مضاعفات ارتفاعه التي قد تكون خطيرة.

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الأطعمة الغنية بالألياف لتقليل الكوليسترول

فعلى سبيل المثال، الشوفان الذي يتميز باحتوائه على ألياف قابلة للذوبان حيث تحتوي الوجبة الواحدة منه على 3-4 غرامات من هذه الألياف، والتي تساعد بشكل كبير في التقليل من مستويات الكوليسترول السيء في دمك. تقوم الألياف القابلة للذوبان على تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. ولذلك فإنّ تناول خمسة إلى عشرة جرامات أو أكثر من الألياف القابلة للذوبان يومياً يقلل من مستويات الكوليسترول لديك.

الأطعمة والمشروبات الغنية بالستيرول النباتي لقليل الكوليسترول

إن الستيرول النباتي هو عبارة عن مجموعة من المركبات تقوم بمنع جسمك من امتصاص الكوليسترول، حيث يمكن أن تؤدي إضافة 2 غرام من الستيرول إلى نظامك الغذائي يومياً إلى خفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 5 إلى 15 في المائة. للحصول على الستيرول بإمكانك تناول الفاكهة أو المكسرات أو الحليب قليل الدسم كحليب السعودية الجديد قليل الدسم والمخفض للكوليسترول المعزز بستيرول النبات، حيث أن تناول كوبين منه يومياً بالإضافة إلى اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام من شأنه أن يقلل من نسبة الكوليسترول لديك بنسبة 7-10% خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع.

الأسماك والأطعمة الغنية بأوميغا 3 لتقليل الكوليستيرول

تتميز الدهون الموجودة في الأسماك على احتوائها على تراكيز عالية من الأوميغا 3 الذي يعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية في دمك إضافة إلى قدرتها على خفض ضغط الدم وخطر الإصابة بالجلطات الدموية وقد أثبتت بعض الدراسات قدرة الأوميغا 3 على خفض خطر الموت المفاجئ في الأشخاص الذين سبقت إصابة بجلطة قلبية. بعض الأطعمة الغنية بأوميغا3:

سمك السالمون.

التونة.

السمك المملح.

مكسرات عين الجمل وبذور الكتان