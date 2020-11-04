الكهرباء يحقق أول انتصاراته في الدوري العراقي هذا الموسم

الكهرباء يحقق أول انتصاراته في الدوري العراقي هذا الموسم

(المستقلة) – فاز الكهرباء على الميناء بثلاثية مقابل هدف، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

سجل محمد إبراهيم الهدف الأول للكهرباء في الدقيقة 29، ثم أضاف هدفا ثانيا له وثالثا لفريقه بعد دقيقة واحدة فقط.

وأضاف رحيم أولابي الهدف الثالث في الدقيقة 60، فيما سجل عماد محسن هدف الميناء الوحيد في الدقيقة 72.

بهذا حقق الكهرباء فوزه الأول هذا الموسم في الدوري العراقي، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب.

في المقابل تجمد رصيد الميناء عند نقطة واحدة في المركز الـ17.