الكهرباء : سيتم رفد المنظومة الوطنية بـ 750 ميغاواط من محطة بسماية

المستقلة / – اعلنت وزارة الكهرباء ان الايام القليلة المقبلة ستشهد رفد المنظومة الوطنية ب 750 ميغاواط من خلال ادخال وحدات اضافية بمحطة كهرباء بسماية الاستثمارية، وبينما اكدت ادخال 150 ميغاواط اخرى من محطة الصدر الغازية، باشرت اعمال الصيانة الدورية لعدد من المحطات لزيادة الطاقات الانتاجية قبل الصيف المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: ان مدير الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى المهندس علي احمد وخلال لقائه بممثلي الشركة المنفذة لمشروع محطة كهرباء بسماية الاستثمارية المرحلة الثالثة استمع إلى شرح مفصل عن نسب الإنجاز المتحققة وبعض معوقات العمل في ما يخص مشكلة الماء وخطوط نقل الطاقة والشبكة الثانوية وتعهد بإيجاد الحلول السريعة لها.

واضاف ان المدير اكد للقائمين على تنفيذ المشروع على ضرورة الانتهاء من إنجاز الجزء الأول للعمل وإنتاج 750 ميغاواط نهاية تشرين الثاني الحالي لدعم منظومة الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز.

واشار العبادي ان الوزارة تعمل على زيادة الطاقة الانتاجية لمحطة بسماية الغازية من 3000 ميغاواط حاليا الى 4500 ميغاواط مما يتطلب انشاء خطوط لنقل الطاقة لتصريف الاحمال من المحطة، وعليه عملت الوزارة على تحوير خطي جنوب بغداد مسيب 400 كي في وخط جنوب بغداد رشيد 400 كي في لتصريف الاحمال من المحطة وربطها بالشبكة الوطنية، موضحا ان اعمال مد تلك الخطوط واجهت العديد من المشكلات اهمها اعتراضات المزارعين واهالي المناطق التي تمر بها مسارات تلك الخطوط وان تنفيذ هذا المشروع يعد واحدا من الاعمال المهمة التي تقوم بها الوزارة استعدادا لموسم الصيف المقبل.

وتابع ان الملاكات الفنية والهندسية في الوزارة نجحت ايضا بإدخال الوحدة التوليدية الرابعة لمحطة كهرباء الصدر الغازية إلى العمل بطاقة انتاجية بلغت150 ميغاواط واضافتها إلى الشبكة الوطنية مما سينعكس ايجابا على ساعات التجهيز في العاصمة.

وفي السياق ذاته، تواصل الملاكات الهندسية والفنية في شبكة نقل كهرباء كربلاء المقدسة أعمالها بإضافة محولة رابعة132/ 33 وبسعة 63mva في محطة غرب كربلاء الثانوية وذلك ضمن مشروع توسيع المحطة.

وبين العبادي ان الملاكات الهندسية والفنية هناك باشرت تنصيب المحولة الرابعة 132/33كي.في لفك الاختناقات الحاصلة بالمحطة وان العمل مازال مستمرا حيث بلغت نسبة الانجاز 58 بالمئة.