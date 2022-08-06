الكهرباء توضح اسباب الانقطاع التام عن المحافظات الجنوبية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، سبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن محافظات جنوبي العراق.

وقال متحدث الوزارة، أحمد موسى، إن “ما تم تداوله حول إحتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة وخروجها عن الخدمة هي أنباء غير صحيحة”.

وبين، أن “العارض فني يتمثل بانفجار بأحد قواطع الدورة ومحول التيار (C. t) من جهة خط الخور 132KV بسبب درجات الحرارة العالية وزيادة الاحمال”.

وأشار إلى أنه “جرى عزل مكان الحادث وإعادة الخطوط والوحدات التي انفصلت الى العمل تباعاً”.

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