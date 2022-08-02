الكهرباء تهيب بالمواطنين لتفهم ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق

 المستقلة / دعت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، المواطنين إلى “مراعاة” ارتفاع درجات الحرارة “غير المسبوق”، والترشيد بإستهلاك الطاقة وإطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير الضرورية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المستقلة) إنه “وفقاً لتقرير الطقس الدولي المؤشر على دخول مناطق جنوب العراق ووسطه الجدول الدولي لأعلى درجات حرارة مسجلة في العالم إيذانا ببدء الارتفاع الحراري التدريجي لعشرة أيام حرارية قادمة وبدرجات تفوق الخمسين درجة مئوية”.

وأضاف البيان، “لذا تهيب وزارة الكهرباء بالمواطنين لتفهم ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، والترشيد باستهلاك الطاقة وإطفاء الانارة، والاجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتخفيف الأحمال حفاظاً على اسقرارية المنظومة ولتتمكن المنظومة من مواكبة الطلب وعدم التأثير سلباً على ساعات التجهيز

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