الكهرباء تسعى لتحويل 90 دائرة حكومية إلى أبنية ذكية تعمل بالطاقة الشمسية

المستقلة /- أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، مساعيها لتحويل 90 دائرة حكوميية إلى أبنية ذكية تعمل بالطاقة الشمسية وباعتماد منح دولية.

وقالت مديرة الجودة المركزية في الوزارة شيماء مظهر صـادق في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إنه “ضمن المبادرة الوطنية لدعم الطاقة المتجددة والتقليل مـن الانبعاثات وبالتنسيق مـع دائــرة العلوم والتكنلوجيا، تسعى لتحويل 90 دائــرة حكومية إلى أبنية ذكية تعمل بالطاقة النظيفة”.

وأضافت أن “هناك تحركات دولية للحصول على منح لدعم تلك المشاريع، فضلا عن استحصال موافقة رئاسة الوزراء لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، إسهاماً في تقليل الانبعاثات الـضـارة للبيئة وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية “.

وأشارت إلى أن “دائرة العلوم والتكنلوجيا في وزارة التعليم أكدت ومـن خـلال الـدراسـات المستفيضة التي نفذتها، إمكانية تحويل عمل تلك الأبنية من الطاقة الكهربائية إلى الشمسية”، منوهة إلى أن “ارتفاع مخاطر التلوث البيئي وما يشكله من خطر محدق على حياة المواطنين، استوجب إيجاد حلول عاجلة تمثلت باطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة المتجددة والتي تمخضت عن تشكيل فريق يضم أكثر من 2500 موظف يعملون بروح وطنية عالية لتنفيذ أهدافها المرسومة”.

 

وذكرت أيضا أن “لجاناً مختصة رصدت مخالفات كثيرة لمؤسسات حكومية لا تضع عدادات كهربائية فيها، لاسيما وزراتي الدفاع والداخلية، إضافة إلـى التربية التي رصـدت خلو ستة آلاف مدرسة ضمنها من العدادات الكهربائية، ما يعني وجـود هـدر شهري بمقدار ستة مليارات دينار، لذا تحويل المدارس إلى أبنية ذكية، سيسهم وبشكل كبير في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الرافدين يدعو المقترضين إلى تسديد الديون المتأخرة التي بذمتهم

اخبار العراق

صحيفة : البنك المركزي يبيع اكثر من مليار و150 مليون دولار خلال اسبوع

اخبار العراق

خبير قانوني : يحق للبرلمان تخويل حكومة تصريف الاعمال اقرار الموازنة

اخر الاخبار

بريطانيا وفرنسا والمانيا : مطالب ايران تثير الشكوك حول جديتها لاحياء الاتفاق النووي

اخبار العراق

مصادر : بلاسخارت ستبدأ حراكا واسعا لايجاد مخرج للانسداد السياسي

اخبار العراق

ائتلاف دولة القانون يحمل الاكراد مسؤولية تعطيل العملية السياسية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الرافدين يدعو المقترضين إلى تسديد الديون المتأخرة التي بذمتهم

اخبار العراق

صحيفة : البنك المركزي يبيع اكثر من مليار و150 مليون دولار خلال اسبوع

اخر الاخبار

بريطانيا وفرنسا والمانيا : مطالب ايران تثير الشكوك حول جديتها لاحياء الاتفاق النووي

اخبار العراق

مصادر : بلاسخارت ستبدأ حراكا واسعا لايجاد مخرج للانسداد السياسي

اخبار العراق

ائتلاف دولة القانون يحمل الاكراد مسؤولية تعطيل العملية السياسية

اخبار العراق

كتلة الاتحاد الكردستاني تتوقع عقد جلسة برلمانية بعد زيارة الاربعين

اخر الاخبار

صحيفة : بريطانيا تدخل في مرحلة وباء السجائر الإلكترونية بين الأطفال

اخر الاخبار

صحيفة : بريطانيا تدخل في مرحلة وباء السجائر الإلكترونية بين الأطفال

اخر الاخبار

تعرف على اهم مزايا نظام Android 13 واهمها ميزة “الاتصال الواضح”

اخبار العراق

مقتدى الصدر يدعو أنصاره إلى التوجه صوب كربلاء لإحياء زيارة الأربعينية

اخر الاخبار

صحيفة : مالك نادي تشيلسي يريد منافسة مجموعة سيتي جروب

اخر الاخبار

خبيرة تغذية : الباذنجان يزيد من امراض المناعة الذاتية

اخبار العراق

قوة قتالية من شرطة ميسان تشارك في تأمين زيارة الأربعين

اخبار العراق

لبنان تمنح العراقيين تأشيرة دخول مجانية مع إقامة شهر

اخر الاخبار

ما بين محوٍ و غياب … البياض يغمر أعمال “مي النعيمي”

اخر الاخبار

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج لتهريب وقود الديزل

اخر الاخبار

بعد يومين على وفاة الملكة .. اعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا