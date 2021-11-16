الكهرباء : انتاج الطاقة سيبلغ اكثر من 28 الف ميغاواط خلال الصيف المقبل

المستقلة/-تعتزم وزارة الكهرباء، دعم انتاجها الحالي من الطاقة بـ 28 ألف ميغا واط، خلال الصيف المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الوزارة حققت خلال المدة القليلة الماضية الانتاج الأعلى والبالغ 21145 ميغاواط، وعليه وبالتزامن مع اعتدال درجات الحرارة عمدت الى إيقاف عدد من المحطات والوحدات التوليدية لإجراء الصيانة الدورية عليها استعداداً لفترة الذروة الشتوية، لاسيما أن هناك فصلي ذروة تدخل فيهما الوزارة في موسمي الشتاء أو الصيف”.

وأضاف أن “الملاكات الفنية وبموجب أحمال الذروة باشرت إجراء الصيانة لمحطات في محافظتي البصرة وذي قار وأعمال المرحلة الثانية لمحطة الرميلة الاستثمارية”.

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