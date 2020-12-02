الكهرباء : العراق ماضي بالربط الكهربائي مع دول الجوار ومشروع الطاقة الشمسية سيشمل 5 محافظات

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المستقلة / .. اعلنت وزارة الكهرباء عن مضي العراق بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، فيما اشارت الى أن مشروع الطاقة الشمسية سيشمل خمس محافظات.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكّل لجنة لمعالجة الاختناقات في بغداد ، مؤكدة أنهنالك خطة لتجهيز بغداد مدة لا تقل عن 20 ساعة خلال الصيف المقبل“.

وأضافت أنبغداد أكثر تضرراً خلال الصيف الماضي في ساعات التجهيز، مشيرة الىقرب منح التراخيص الأولى لإنشاء الطاقة الشمسية“.

واشار  الوزارة الى أنمشروع الطاقة الشمسية سيشمل خمس محافظات، مؤكدةمضي العراق بمشروعات الربطالكهربائي مع دول الجوار“.( النهاية)

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