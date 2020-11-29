الكهرباء العراقية: الغاز الإيراني تسبب بفقدان 3500 ميغا واط من الطاقة

المستقلة /- عزت وزارة الكهرباء العراقية أسباب تراجع مستوى تجهيز الطاقة على الرغم من برودة الأجواء في البلاد، إلى انخفاض ضغط الغاز المجهز من الخط الإيراني لمحطات الانتاج.

وقـــال الـناطق بـاسـم اـوزارة أحمد العبادي في تصريح صحفي: إن الــوزارة تسعى لـلـحـفـاظ عـلـى قـدرتـهـا الانـتـاجـيـة من الطاقة وزيادتها في محطاتها التوليدية لـضـمـان ديـمـومـة اســتــقــرار التجهيز واستمراره، الا ان المنظومة الكهربائية فقدت خلال اليومين الماضيين ما يقارب الــ3565 ميغاواط مـن الطاقة التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز من الخط الإيراني لمحطات الانتاج.

وأضاف العبادي أن ضغط الـغـاز انخفض في المناطق المذكورة إلى 10 ملايين متر مكعب بـالـيـوم بعد أن كـان 25 مليون مــتــر مــكــعــب، مــا اســفــر عــن تـحـديـد احـمـال المـحـطـات الـتـولـيـديـة (بـسـمـايـة، الــصــدر، الــقــدس، كــربــلاء، الـحـيـدريـة، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب، الـحـلـة ، الـديـوانـيـة، النجيبية، واسـط، وجــنــوب بــغــداد.

وأشار إلى تعرض المنظومة الكهربائية ايضا الى اعمال اجرامية استهدفت خطوط النقل في مناطق مختلفة، حيث تعرض خط رشيد ـ بسماية وقيارة ـ موصل وقيارة ـ كـركـوك إلـى اعـمـال تخريبية ادت إلى ســقــوط عـــدد مــن الابـــــراج وانــقــطــاع الـتـيـار الـكـهـربـائـي عــن مـنـاطـق عــدة، وأكد أن الــوزارة تجري ايضا اعمال الصيانة الدورية على عدد من المحطات الكهربائية اسـتـعـدادا لمـوسـم الصيف المـقـبـل مـمـا أدى إلـــى ضــيــاع طـاقـات مـتـاحـة مــن الانــتــاج، مبينا أن هـذه الامور مجتمعة ادت إلى زيادة ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات.