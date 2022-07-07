الكناني : حكومة الكاظمي لديها تناغم مع الشركات الأجنبية

المستقلة/- رأى المحلل السياسي حسين الكناني، ان الحكومة العراقية لديها تناغم مع الشركات الأجنبية واحدها سيركو البريطانية للسيطرة على الأجواء العراقية، حيث تعمل على تجديد عقودها في كل عام.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “حكومة الكاظمي ومن سبقتها كلها منحت أولوية للشركات البريطانية والأميركية والشركات الأجنبية بشكل عام، حيث ماتزال الإدارة الأميركية تسيطر على الأجواء العراقية، فضلا عن ان هناك تناغم من قبل الحكومة مع هذا الامر”.

وأضاف ان “الحكومة العراقية لاترغب بمعارضة اميركا وتستلم إدارة ملف الأجواء العراقية، على الرغم مما ارتكبته الإدارة الأميركية من انتهاكات وجرائم سيما جريمتها بحق قادة النصر”.

وبين ان “الحكومة تعمل على تجديد عقود شركة سيركو والشركات الأميركية للسيطرة على أجواء العراق، على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تحصل عليها تلك الشركات التي تعمل خارج سلطة الحكومة العراقية”.