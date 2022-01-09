الكناني : تحالفي الاطار والكتلة الصدرية لم يحسما امر دخولهما ككتلة واحدة

المستقلة /-اكد عضو تحالف الفتح احمد الكناني، ان تحالفي الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لم يحسما امر دخولهما ككتلة واحدة الى جلسة البرلمان الأولى.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الجلسة الأولى للبرلمان قد لا تشهد حسم لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه، وعلى الرغم من ارتكاب الحلبوسي الكثير من الإخفاقات وسوء الإدارة، لكنه عاد للترشح وحصل على دعم الكتلة الصدرية”.

وأضاف ان “اللقاءات بين الاطار والتيار لم تسفر عن اتفاق سياسي بشأن المرحلة المقبلة، حيث ان الخطوط مازالت عامة بين الجانبين ولم يتم الحديث بالتفاصيل حول شكل الحكومة المقبلة والاستحقاقات الانتخابية”.

وبين ان “الاطار التنسيقي لديه لقاءات مع النواب المستقلين، والكتلة الصدرية لديها اكثر من 70 نائباً، حيث ان الذهاب لمجلس النواب ككتلة واحدة تنبثق من التحالفين، مازال غير مطروح”.

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