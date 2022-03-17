الكناني : المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

المستقلة /- قال عضو تحالف الفتح أحمد الكناني، إن المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتكرار سيناريو عام 2018 في حال عدم تحديد الكتلة الأكبر، فيما أشار إلى أن الانسداد السياسي “تعمق” والدستور “ضرب عرض الحائط”.

وقال الكناني في حديث متلفز تابعته المستقلة، إن “غياب التوافق سيتسبب باستمرار الأزمة السياسية”، مؤكداً أن “جلسة انتخاب الرئيس لن تمضي بمقاطعة الإطار الشيعي والاتحاد الوطني”.

 

وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”، مبيناً أن “سيناريو 2018 سيتكرر في حال عدم تحديد الكتلة الأكبر”.

 

وأكد الكناني، “لا يمكن إقصاء الأغلبية الشيعية ومفاوضات الإطار الشيعي والتيار الصدري لم تحقق نتائج والانسداد تعمق”، مشيراً إلى أن “وضع العراق لا يحتمل العمل بمبدأ الموالاة والمعارضة”.

 

وأوضح، أن “المشهد سيزداد تعقيدا بسبب عدم التوافق على الكتلة الأكبر”، لافتاً الى أن “الدستور ضرب عرض الحائط بشكل متكرر”.

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