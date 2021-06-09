الكناني : الفساد وسوء إدارة الموارد وراء ارتفاع نسب الفقر في البلاد

المستقلة /- أكد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية احمد الكناني ،ان الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الخطط الحكومية وراء ارتفاع نسب الفقر في البلاد .

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية على شريحة الفقراء والكادحين” .

وأضاف أن “الفقر في العراق ناجم عن سوء إدارة موارد البلد وغياب الرؤية الحقيقية إضافة لتعمد هدر حقوق المواطن”، مشيرا إلى أن “الارتفاع الكبير في معدلات الفقر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تدمير المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى رفع سعر صرف الدولار”.

وكان سياسيون استغربوا في وقت سابق، من تغاضي الاحزاب والكتل ونوابها عن بلوغ نسبة الفقر في العراق ٧٠ بالمئة في وقت يتطلعون الى كسب اصوات الشعب المظلوم انتخابيا.