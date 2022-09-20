الكناني : الاطار ماضٍ بتقديم محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء

المستقلة /- رجح المحلل السياسي حسين الكناني، امكانية تمرير مرشح الاطار محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة باعتباره مرشح الاطار التنسيقي من دون أي معارضة من قبل التيار الصدري

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي ماضٍ بتقديم محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء وان كانت هناك بعض التسريبات عن احتمالية تغييره، الا ان ذلك قد يكون غير صحيح”.

وأضاف ان “الاكراد والسنة قد يحصلوا على دعم من التيار الصدري للمرشح الحكومي، وهو مطلب يحاول الاطار التنسيقي الوصول اليه خصوصا بعد ترحيبه بمبادرة الحلبوسي خلال لقاءه بالمسؤولين في كردستان، حيث تم التأكيد على تشكيل الحكومة الجديدة”.

وبين ان “الأمور قد تكون ذاهبة باتجاه تشكيل الحكومة، ومن المتوقع ان يتوقف التيار الصدري عن اعتراضه على مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، وقد يطرح مبادرة لاعطاء فرصة للبقية لتشكيل الحكومة الجديدة، من اجل الانتقال لمرحلة أخرى وبحث إمكانية اجراء انتخابات مبكرة من عدمها”

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

دولة القانون : الجهات الرافضة لمرشح الاطار تسعى لاستمرار الكاظمي في السلطة

اخبار العراق

المالية النيابية تؤكد.. دخول قانون الأمن الغذائي حيّز التنفيذ

اخر الاخبار

ترقب عالمي لانطلاق دوري امم اوربا الخميس المقبل 22 سبتمبر

اخر الاخبار

ماسك : سنطلب إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمة الانترنت

اخر الاخبار

تطبيق تليغرام يطلق اصدار جديد فيه ميزات كثيرة تهم المستخدمين

اخر الاخبار

دراسة : تناول الفاكهة بانتظام يقلل خطر إصابة الشخص بالخرف

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

دولة القانون : الجهات الرافضة لمرشح الاطار تسعى لاستمرار الكاظمي في السلطة

اخبار العراق

المالية النيابية تؤكد.. دخول قانون الأمن الغذائي حيّز التنفيذ

اخر الاخبار

ماسك : سنطلب إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمة الانترنت

اخر الاخبار

تطبيق تليغرام يطلق اصدار جديد فيه ميزات كثيرة تهم المستخدمين

اخر الاخبار

دراسة : تناول الفاكهة بانتظام يقلل خطر إصابة الشخص بالخرف

اخر الاخبار

للجمارك : ضبط 4 حاويات معدة للتهريب في جمرك أم قصر الشمالي

اخر الاخبار

بلينكين يؤكد استعداد واشنطن لحل الخلافات بين ارمينيا واذربيجان

اخر الاخبار

بلينكين يؤكد استعداد واشنطن لحل الخلافات بين ارمينيا واذربيجان

اخر الاخبار

فرنسا : الأمر متروك لطهران لاتخاذ القرار المناسب لاحياء الاتفاق النووي

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار النفط بسبب زيادة الطلب من قبل الصين

اخبار العراق

الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية

اخبار العراق

وزير الزراعة اللبناني يبحث المشاريع الزراعية مع كربلاء

اخبار العراق

اعتقال (14) متهم بقضايا جنائية في قضاء المجر الكبير

اخر الاخبار

عاجل .. بدء مراسم دفن الملكة الإليزابيت الثانية في العاصمة البريطانية

اخبار العراق

مصدر : بافل طالباني سيزور مدينة اربيل للاجتماع مع مسعود بارزاني

اخبار العراق

طقس العراق : تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

اخبار العراق

بغداد تحتل المرتبة 52 عالمياً ضمن قائمة المدن الاكثر اكتظاظاً بالسكان