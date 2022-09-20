الكناني : الاطار ماضٍ بتقديم محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء

المستقلة /- رجح المحلل السياسي حسين الكناني، امكانية تمرير مرشح الاطار محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة باعتباره مرشح الاطار التنسيقي من دون أي معارضة من قبل التيار الصدري

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي ماضٍ بتقديم محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء وان كانت هناك بعض التسريبات عن احتمالية تغييره، الا ان ذلك قد يكون غير صحيح”.

وأضاف ان “الاكراد والسنة قد يحصلوا على دعم من التيار الصدري للمرشح الحكومي، وهو مطلب يحاول الاطار التنسيقي الوصول اليه خصوصا بعد ترحيبه بمبادرة الحلبوسي خلال لقاءه بالمسؤولين في كردستان، حيث تم التأكيد على تشكيل الحكومة الجديدة”.

وبين ان “الأمور قد تكون ذاهبة باتجاه تشكيل الحكومة، ومن المتوقع ان يتوقف التيار الصدري عن اعتراضه على مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، وقد يطرح مبادرة لاعطاء فرصة للبقية لتشكيل الحكومة الجديدة، من اجل الانتقال لمرحلة أخرى وبحث إمكانية اجراء انتخابات مبكرة من عدمها”