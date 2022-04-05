الكناني : اصرار بارزاني على رئاسة الجمهورية يحمل ابعاداً سياسية لاتحمد عقباها

المستقلة/- اكد النائب السابق عن كتلة صادقون احمد الكناني، ان اصرار بارزاني للحصول على رئاسة الجمهورية يحمل ابعاداً سياسية لاتحمد عقباها، وابرزها مايتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن صادرات النفط.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “هناك الكثير من الاشكالات مع الاكراد خصوصا الحزب الديمقراطي حول المنافذ الحدودية وعائدات النفط المصدر عبر الاقليم فضلاً عن عدم الالتزام ببنود الموازنة”.

واضاف ان “التفاؤل مازال غير موجود ازاء اصرار الحزب الديمقراطي للحصول على منصب رئيس الجمهورية، حيث يحمل ذلك ابعاداً سياسية اخرى لاتحمد عقباها”.

وبين ان “اصرار بارزاني للحصول على المنصب الرئاسي يحمل الكثير من الاهداف وابرزها محاولة الضغط على القضاء من اجل تسويف قراره بشأن الصادرات النفطية، وبالتالي يمكن ان يستغل هذا المنصب لاغراض حزبية ضيقة”.

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