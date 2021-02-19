الكمامة تضع المستشارة الالمانية بموقف محرج

المستقلة /- تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لموقف محرج داخل البرلمان الألماني، بعد أن انتبهت إلى أنها نسيت كمامتها على طاولة المتحدث عقب انتهائها من إلقاء كلمتها حول فيروس كورونا.

ووثق مقطع فيديو قصير الموقف المحرج الذي تعرضت له ميركل، وتناقلت وسائل الإعلام الألمانية مقطع الفيديو وعلقت عليه بأنه “خطأ بريء” من المستشارة الألمانية.

ويرصد الفيديو لحظة رد فعل ميركل أثناء عودتها إلى مقعدها، بعد انتهاء كلمتها أمام البرلمان حول مكافحة وباء كورونا، ونسيانها الكمامة على الطاولة التي ألقت منها الكلمة، فتداركت المستشارة الأمر وهرولت مسرعة لالتقاطه ثم ارتدت السياسية المخضرمة القناع وحاولت كبح ابتسامتها.