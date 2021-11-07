الكلداني يدعو الى تحكيم العقل وصد الفتن

المستقلة/- دعا الامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني الى تحكيم العقل من اجل صد الفتن، مشددا على انه ” ‏لا يجوز استسهال استهداف موقع رئيس وزراء العراق”.

كما أكد الكلداني في تغريدة على صفحته في موقع تويتر بأن “لا يجوز اتهام أحد لا في الداخل ولا الخارج”.

وأشار الى انه “واجبنا الوطني ليس أن نكذّب الناس ولا أن نتهم الناس ، واجبنا في هذه اللحظة، ان نحث الأجهزة الأمنية على كشف تفاصيل ما حدث، منعاً للإفتراء ، وصدّاً للفتن”.

وأوضح أن “عراقنا في عين العواصف”/ داعيا الى أن يتم الاحتكام للعقل .