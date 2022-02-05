الكلداني يؤكد لصالح : لا خيار إلا الحوار والمحبة

الكلداني يؤكد لصالح : لا خيار إلا الحوار والمحبة

المستقلة/- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، لدى زيارته زعيم حركة بابليون ريان الكلداني ولقائه أعضاء المكتب السياسي للحركة وكتلة بابليون النيابية آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والوطنية، إضافة الى شؤون المسيحيين في العراق.

وشدد الطرفان على ضرورة قراءة المتغيرات حول العراق سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً.

الزيارة الرئاسية للكلداني أتت بعد الاستحقاق الانتخابي الأخير الذي ابرز حركة بابليون ككتلة وازنة حصدت المقاعد المسيحية بتأييد شعبي متميّز.

وتم التطرق الى الاستحقاق والعملية الانتخابية وضرورة السير قُدُماً في العملية السياسية للمرحلة المقبلة.

و جدد الكلداني دعوته الدائمة إلى لمّ الشمل وضرورة الحوار الوطني بين الجميع كسبيل وحيد لإيجاد أرضية مستقرة للمستقبل العراقي.

وتوقف الرئيس صالح عند مساعي الكلداني التوافقية مهنئاً اذ استطاعت مساعيه ان تقرّب وجهات النظر.

بدوره أكد الكلداني ان هذه الجهود مستمرة وأن دور تقريب وجهات النظر بين الأحزاب والكتل هو الخيار الوحيد لمصلحة العراق. وأن العمل يأتي من قناعات ثابتة إيمانياً بالمحبة والسلام.