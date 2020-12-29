الكعبي يعلن وصول موازنة 2021 الى البرلمان

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، عن وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى المجلس.

وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقته المستقلة إن “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وصلت إلى مجلس النواب”.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم قد اعلن في وقت سابق أن موازنة 2021 ستصل اليوم الثلاثاء إلى مجلس النواب.

وأشار ناظم الى، ان “رواتب الأشهر الأولى من العام المقبل ستمضي بشكل طبيعي لافتا الى انها غير مرتبطة بتشريع الموازنة”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تراجع أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

اخر الاخبار

الكعبي يعلن وصول موازنة 2021 الى البرلمان

اخر الاخبار

كل ماتريد معرفته عن الصلع وأسبابه وعلاجه عند الرجال.. الوراثة السبب

اخر الاخبار

إلغاء حفلات ليلة رأس السنة في مصر

اخر الاخبار

ارتفاع الكوليسترول سبب لأغلب حالات الوفاة المفاجئة

اخر الاخبار

السعودية : 470 مليون زائر لمنصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول

اخر الاخبار

مشروبات بديلة ضرورية عن الماء في الشتاء