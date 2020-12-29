الكعبي يعلن وصول موازنة 2021 الى البرلمان

المستقلة /- أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، عن وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى المجلس.

وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقته المستقلة إن “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وصلت إلى مجلس النواب”.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم قد اعلن في وقت سابق أن موازنة 2021 ستصل اليوم الثلاثاء إلى مجلس النواب.

وأشار ناظم الى، ان “رواتب الأشهر الأولى من العام المقبل ستمضي بشكل طبيعي لافتا الى انها غير مرتبطة بتشريع الموازنة”.