الكعبي يتهم بعض الجهات بأنها تدفع باتجاه عدم استقرار سنجار

المستقلة /…حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي من خطورة رهن مستقبل قضاء سنجار بالإرادات والصراعات السياسية، متهماً بعض الجهات بأنها تدفع باتجاه عدم استقرار سنجار.

وقال الكعبي بحسب بيان لمكتبه وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاحد خلال استقباله وفدا ايزيديا من قضاء سنجارإن على الحكومة فرض الأمن والاستقرار في سنجار من خلال تسليم الملف الأمني للحكومة الاتحادية، وان يتولى القائد العام للقوات المسلحة الاشراف المباشر على هذا الملف.

واضاف ان “سنجار جزء من جسد الدولة العراقية، ولا يمكن القبول بالحلول الترقيعية للمشاكل الموجودة”، مؤكدا على ضرورة البدء بحملة كبيرة لاعادة اعمار سنجار بأسرع وقت ممكن.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

ويرفض حزب العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.( النهاية)

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