الكعبي يترأس اجتماعا موسعا لبحث ملف ” ميناء الفاو ” الكبير بحضور وزير النقل

المستقلة.. ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي , اليوم الاحد ، اجتماعا موسعا للجنة الاعمار والخدمات النيابية بحضور عدد من نواب اللجان النيابية ووزير النقل ناصر حسين بندر ، وعدد من مسؤولي الوزارة ، لبحث ملف مشروع الفاو الكبير .

وقال الكعبي ان ميناء الفاو يعد من بين اهم الملفات حساسية واكثرها اهمية للدولة والشعب العراقي ، فهو يمثل واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى و شريان اساس للعراق بعد النفط ، فضلا عن كونه نقطة انطلاق على التجارة مع العالم الخارجي.

وأشار الى ان ما يزيد اهميته هو مشاريع إحياء طريق الحرير والقناة الجافة ، وخط الربط بين الشرق والغرب واهميته هي ليست للإقتصاد العراقي حاليا بل هو لمستقبل اجيالنا بصورة عامة ، ومن هذا المنطلق علينا الاطلاع على كامل تفاصيل هذا الملف وتسليط الضوء على الحقائق كاملة ومعرفة العراقيل التي تواجه هذا المشروع , لنعمل سوية على تذليلها بشكل سريع وضمان اتمام المشروع بأسرع وقت ممكن والسعي التام لإنجازه ليكون بمستوى الموانئ العالمية .

من جهته اكد الوزير ان وزارته جادة في اكمال هذا المشروع لأهميته الاقتصادية للبلد ، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الشركة الكورية بنفس الاتجاه ، وسيتم الاعلان عن تفاصيل العقد بكل شفافية للشعب العراقي “.

وانتهى الاجتماع بتأكيد ضرورة المضي قدما بإتمام المشروع كونه يمثل مطلبا اساسيا للشعب ولمستقبل الاجيال القادمة”.

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