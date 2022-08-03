الكعبي : الازمة السياسية تجاوزت مرحلة الخطر والصدام والأمور تتجه نحو الحلحلة

المستقلة/- رأى المحلل السياسي يونس الكعبي، الأربعاء، ان الازمة السياسية تجاوزت مرحلة الخطر والصدام بين الجماهير، لافتا الى ان الأمور تتجه نحو الحلحلة وقد تتشكل الحكومة الجديدة باتفاق الاطار والتيار والأطراف الأخرى.

وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك حلحلة تدريجية للازمة الراهنة بعد دعوات التهدئة والانسحاب من قاعات البرلمان، وهناك مبادرات للتوسط بين اطراف الازمة من اجل انهاء التصعيد”.

وأضاف ان “دعوة رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني ودعوات أخرى تحت الخفاء لاعادة النواب المستقيلين من البرلمان، وربما تحدث اتفاقات في الساعات الأخيرة، وبالمحصلة فأن المجريات تؤكد عبور مرحلة الخطر وتجاوز مرحلة المواجهة بين الجماهير”.

وأشار الكعبي الى ان “القيادات السياسية قادرة على حلحلة الازمة كما حصل سابقاً، والوضع الراهن اسهل بكثير مما كان عليه في الأيام الماضية، ومن المرجح ان تشكل الحكومة الجديدة باتفاق الطرفين الاطار والتيار بمشاركة الأطراف الأخرى”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

اليوم الاربعاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخبار العراق

آراء العراقيين تتباين حول الدعوات السياسية لحل البرلمان وإعادة الانتخابات

اخبار العراق

مبيعات البنك المركزي تبلغ ما يقارب من 4 مليارات دولار

اخبار العراق

اطراف سياسية تستبعد تدخل المرجعية لحسم الصراع حول السلطة والمناصب

اخبار العراق

الحيدري : الحكومة المقبلة ستكون اطارية تيارية وتتشكل بالتوافق بين الجانبين

اخر الاخبار

صحيفة : مدرب مانشستر يونايتد قرر عدم إشراك رونالدو في اللقاء الأول

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ايدوبا تعلن عن إطلاق تطبيقها الجديد فائق القدرة الذي يجمع بين نظام أدارة التعليم وخدمة التنقل والدفع الإلكتروني

اخر الاخبار

اليوم الاربعاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخبار العراق

مبيعات البنك المركزي تبلغ ما يقارب من 4 مليارات دولار

اخبار العراق

اطراف سياسية تستبعد تدخل المرجعية لحسم الصراع حول السلطة والمناصب

اخبار العراق

الحيدري : الحكومة المقبلة ستكون اطارية تيارية وتتشكل بالتوافق بين الجانبين

اخبار العراق

الكعبي : الازمة السياسية تجاوزت مرحلة الخطر والصدام والأمور تتجه نحو الحلحلة

اخر الاخبار

صحيفة : مدرب مانشستر يونايتد قرر عدم إشراك رونالدو في اللقاء الأول

اخر الاخبار

صحيفة : مدرب مانشستر يونايتد قرر عدم إشراك رونالدو في اللقاء الأول

اخر الاخبار

سفير : العقوبات الأمريكية تهدف إلى طرد روسيا من الأسواق عن طريق الابتزاز

اخر الاخبار

مصادر : روسيا تعمل على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G

اخر الاخبار

اخصائي : سيلان الأنف والتهاب الحلق هي اعراض للإصابة بـ فايروس “أوميكرون”

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط وسط ترقب اجتماع أوبك+ ومخاوف من تباطؤ النمو العالمي

اخبار العراق

مجلس الوزراء يؤيد مبادرة الكاظمي لتجاوز الأزمة السياسية

اخر الاخبار

بيلوسي تصل تايوان والصين تتوعد

اخبار العراق

صحة ميسان تواصل حملات تلقيح الأطفال دون الخامسة

اخر الاخبار

حسين گـصبة وسترة رابح درياسة

اخر الاخبار

بالصور..Simon dorient يكشف عن تشكيلته الخاصة بالصيف والشاطئ