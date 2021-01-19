الكشف عن موقع للديانة البوذية في باكستان عمره 2000 عام

الكشف عن موقع للديانة البوذية في باكستان عمره 2000 عام

المستقلة / طيبة حيات- اسلام اباد/..أعلنت باكستان عن كشفها موقع أثري يُعّبر عن تقاليد الحضارة البوذية التي عاشت شبه القارة الهندية قبل قرون في منطقة بمدينة سوات شمال شرقي باكستان.

وأفادت المصادر أن علماء الآثار والباحثين عثروا اثناء الحفر على معبد( فشنو) للديانة البوذية فضلاً عن خزان ماء وأبراج للمراقبة.

وقال فضل خالق أحد الباحثين في قسم الآثار بإقليم خيبر باختونخوا ( شمال غربي) أن المعبد تم بناءه في عهد أسرة المالكية الهندوسية، مشيراً إلى أن باكستان ولأول مرة تعثر على آثار عهد الأسرة الملكية الهندوسية التي قطنت في منطقة شبة القارة الهندية قبل قرون.

وكشف رئيس البعثة الأثرية الإيطالية الدكتور لوكا، إن معبد (فشنو) يعتبر أول معبد لحضارة (الغاندهارا) الذي تم اكتشافه في المنطقة .