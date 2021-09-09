الكشف عن ملصق فيلم “زالاوا” لعرضه في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ78

المستقلة/- منصور جهاني/.. استعدادا لأول عرض عالمي له، تم الكشف عن ملصق فيلم “زالاوا” ليشارك في قسم “اسبوع النقاد” في مهرجان “البندقية” السينمائي الثامن والسبعين في ايطاليا.

ويشارك فيلم “زالاوا” Zalava من إخراج “أرسلان أميري” وإنتاج “روح الله برادري” و “سميرا برادري” وتأليف “أرسلان أميري” و”آيدا بناهنده” و “تهمينه بهرام” في أول عرض عالمي له في قسم المسابقة السادسة والثلاثين لأسبوع النقاد Critics’ Week في الدورة 78 لمهرجان “البندقية” Venice السينمائي الدولي في إيطاليا.

والملصق من تصميم الايراني “محمد حسين هوشمندي”.

وينافس فيلم “زالاوا” في قسم مسابقة “أسبوع النقاد” بمهرجان البندقية السينمائي مع ستة أفلام أخرى من ضمن: “إنهم يحملون الموت” They Carry Death لهيلينا خيرون Helena Girón و “صمويل دلجادو” Samuel M Delgado من إسبانيا وكولومبيا، فيلم “تنظيف فرانك” Erasing Frank لجابور فابريسيوس Gábor Fabricius من المجر، “حياة كالكلاب” Dogworld لأليساندرو تشيلي Alessandro Celli من إيطاليا، فيلم “شريان امومي” Mother Lode من إيطاليا “ماتيو تورتونه” Matteo Tortone من فرنسا وإيطاليا وسويسرا، فيلم “الطريق الجانبي” Detours للمخرج “إكاترينا سلنكينا” Ekaterina Selenkina من روسيا وهولندا وفيلم “البحّار” The Salamander لـ “ألكس كارفالايف” Alex Carvalho من البرازيل وفرنسا وألمانيا.

يشار الى أن كل من “كلوديو كابليني” Claudio Cupellini من إيطاليا و”ساندرا ماركوئز” Sandrine Marques من إسبانيا و “فانجا كالوديريش” Vanja Kaludjercic من كرواتيا هم حكام قسم “أسبوع النقاد” في مهرجان البندقية الذي تنظمه جمعية نقاد السينما الإيطالية، وكل من “أوبرتو بازوليني” Uberto Pasolini من إيطاليا “مارتن شفايفر” Martin Schweighofer من النمسا و”آمالي أولمان” Amalia Ulman من الأرجنتين هما حكّام قسم “أسد المستقبل” لأعمال صانعي الأفلام الأوائل لهذه التظاهرة السينمائية البارزة.

جدير بالذكر أنه بدأ تصوير فيلم “زلاوا” في خريف عام 2020، وهو من بطولة نويد بورفرج، بوريا رحيمي سام، هدى زين العابدين، باسط رضائي، شاهو رستمي، فريدون حامدي، صالح رحيمي، زاهد زندي، وعدد من الممثلين المسرحيين والتلفزيونيين في كردستان.

وكانت اول تجربة سينمائية للمخرج “أرسلان اميري” كمخرج بدعم من منتدى هونغ كونغ السينمائي HAF، ودار السينما الكورية الجنوبية كوفيك KOFIC، بالشراكة مع مؤسسة الفارابي الايرانية للسينما واستثمار شركة “طوبى فيلم” Touba Film.

وكان قد رشّح الفيلم لجوائز في 10 فئات في الدورة 39 من مهرجان فجر السينمائي الايراني، وحاز على جائزة أفضل تصوير سينمائي لـ “محمد رسولي” وأفضل سيناريو لـ “أرسلان أميري” و”ايدا بناهنده” و”تهمينه بهرام”، وجائزة لأفضل ممثل بدور رجل للممثل “بوريا رحيمي سام، وأفضل اخراج لأول مرة لـ “ارسلان اميري”.

ويقام مهرجان البندقية السينمائي الدولي ، الذي يعدّ أحد أقدم التظاهرات السينمائية في العالم، برئاسة “ألبرتو باربرا” بنسخته الثامنة والسبعين Alberto Barbera في فئات: “المسابقة الرئيسية”، “الفيلم القصير”، “آفاق” Orizzonti ، “أسبوع النقاد”، “تطوير البندقية” والقسم غير التنافسي: “معرض الأعمال الطويلة”، “المعرض الخاص”، “آفاق إضافية” Orizzonti Extra، “الكلية لمدة عامين” و … في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2021 في البندقية بإيطاليا.