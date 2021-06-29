المستقلة/-منصور جهاني/.. تم الكشف عن ملصق فيلم “امتحان” للمخرج “شوكت أمين كوركي” من تصميم الفنان الجرافيكي “اندر اسكيب دوندر” للمشاركة في مهرجانات سينمائية عالمية.

الفيلم من انتاج شركة “میتوس فیلم” Mîtos Film الالمانية وشركة “مستي فيلم”، وتم إنتاجه بدعم من وزارة الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم كردستان، وتم تصويره في شهر الخريف، عام 2019 تحت إشراف “أديب سبحاني” في مدينة السليمانية، وكان لمحترفي السينما في إقليم كردستان ودول إيران وتركيا وألمانيا حضور ناجح في هذا العمل السينمائي الواعد.

يذكر أن فيلم “الامتحان” (ئه‌زموون) The Exam من اخراج “شوكت أمين كوركي”، وانتاج “ممد أكتاش”، وشارك في كتابته “شوكت أمين كوركي” و”محمد رضا جوهرى”، كاتب السيناريو الإيراني المعروف، كما شارك في إنتاجه كردستان العراق وألمانيا وقطر .

ويشارك في فيلم “الامتحان” مجموعة من نخبة المممثلين من اقليم كردستان وعدد من الممثلين الشباب منهم؛ ئافان جمال، فانيا سالار، حسين حسن، شوان عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان، كاوه قادر، عادل عبدالرحمن .