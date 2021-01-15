الكشف عن ملابسات قتل احد المحامين في ذي قار

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشفت شرطة ذي قار ، اليوم الجمعة ، عن ملابسات قتل احد المحامين في قضاء الشطرة شمالي المحافظة مطلع الشهر الجاري .

وقال بيان صادر عن الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” زوجة المجني عليه المحامي علي الحمامي اعترفت في التحقيق بالاتفاق مع شخص من سكنة العاصمة بغداد تربطها به علاقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، على تنفيذ جريمة القتل “.

واشار الى  “توقيف المتهمة من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي ، وصدور امر قبض قضائي بحق المتهم الاخر ، الذي اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه ، قبل عملية القاء القبض عليه في محل تواجده في بغداد   “.

يذكر ان المحامي علي الحمامي كان يشغل منصب رئيس غرفة المحامين في قضاء الشطرة ، وقد وجد مقتولا داخل منزله مطلع الشهر الجاري  .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أهمية الخيال في التفاعل الاجتماعي

اخبار العراق

 محمد علاوي يحذر من مؤامرة لتسقيطه وآخرين سياسيا

اخبار العراق

الكشف عن ملابسات قتل احد المحامين في ذي قار

اخر الاخبار

هادى يعين بن دغر رئيسا لمجلس الشورى

اخر الاخبار

لإعتقال صحفى..الجيش اللبناني يطوق مبنى قناة “الجديد”

اخر الاخبار

السودان يطالب إثيوبيا بالانسحاب من نقطتين حدوديتين..تفاصيل 

رياضية

خبر غير سار يفسد فرحة بوكيتينو بانطلاقته مع سان جيرمان

رياضية

خبر غير سار يفسد فرحة بوكيتينو بانطلاقته مع سان جيرمان

رياضية

لاعب ريال مدريد مطلوب في الدوري الإيطالي

اخر الاخبار

فيديو.. شيماء سبت تناشد جمهورها لإنقاذ ممثلة شهيرة من الموت

اخبار العراق

الكاظمي يتفقد مشروع حيوي “لم ينجز بسبب الفساد”

اخر الاخبار

البرلمان العربي يُدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة باتجاه السعودية

اخبار العراق

البنتاغون يعلن خفض عديد القوات في العراق وأفغانستان

اخر الاخبار

تفاصيل القبض على الفنانة السورية إنجي خوري

اخبار العراق

شرطة كربلاء  تنفي حصول إي عملية سطو مسلح الساعات الماضية

اخبار العراق

الإطاحة باثنين من اخطر تجار ومتعاطي المخدرات في العراق

اخر الاخبار

فتى انكلترا الذهبي يعتزل اللعب ويتفرغ للتدريب