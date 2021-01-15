الكشف عن ملابسات قتل احد المحامين في ذي قار

الكشف عن ملابسات قتل احد المحامين في ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشفت شرطة ذي قار ، اليوم الجمعة ، عن ملابسات قتل احد المحامين في قضاء الشطرة شمالي المحافظة مطلع الشهر الجاري .

وقال بيان صادر عن الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” زوجة المجني عليه المحامي علي الحمامي اعترفت في التحقيق بالاتفاق مع شخص من سكنة العاصمة بغداد تربطها به علاقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، على تنفيذ جريمة القتل “.

واشار الى “توقيف المتهمة من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي ، وصدور امر قبض قضائي بحق المتهم الاخر ، الذي اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه ، قبل عملية القاء القبض عليه في محل تواجده في بغداد “.

يذكر ان المحامي علي الحمامي كان يشغل منصب رئيس غرفة المحامين في قضاء الشطرة ، وقد وجد مقتولا داخل منزله مطلع الشهر الجاري .