الكشف عن مفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المستقلة /- قال الملحن المصري الكبير حلمي بكر إن النجمة شيرين عبد الوهاب لم تنفصل عن الملحن حسام حبيب، واعتبر زيادة وزنها الواضحة دليلا على مصداقية كلامه معلنا “حملها”.

وكشف خلال مشاركته في أحد البرنامج عن رغبة شيرين اعتزال الفن، لافتا إلى أنه تواصل معها وأقنعها بالتراجع عن هذا القرار.

وقال بكر إن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، موضحاً أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، قائلا: “أنا أخبرتها بالعدول عن قرارها”.

يذكر ان شيرين عبد الوهاب أكدت، بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب نهاية العام 2021.