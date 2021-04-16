الكشف عن قيمة ديون العراق الإجمالية

المستقلة /- كشفت الحكومة العراقية، أن الديون المالية على العراق بلغت 113 مليار دولار، منها 73 مليار دولار واجبة الدفع، و40 مليارا معلقة لـ8 دول.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في تصريح نقلته جريدة الصباح الحكومية، اليوم الخميس، إن العراق عليه ديون خارجية وداخلية، ومنها ديون أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وأخرى أثناء حرب مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن هناك مبلغاً معلقاً لـ8 بلدان خليجية وأجنبية، وهذه البلدان لا تريد التسوية رغم أنها خاضعة لنادي باريس، وهي ديون قدمت أثناء الحرب العراقية الإيرانية وتقدر بـ40 مليار دولار، متوقعا شطب هذا الدين بموجب اتفاقيات نادي باريس.

وأوضح أن هناك ديوناً خارجية أخرى تراكمت بسبب الحرب على داعش، مع ديون بسبب مشاريع التنمية قدمتها بعض الصناديق العالمية، وهذا الدين يقدر بـ23 مليار دولار مستحقة الدفع.

وقال، أما الدين الداخلي فإنه كبير جداً ويبلغ نحو 50 مليار دولار