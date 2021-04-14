الكشف عن قيمة التعويض الذي طلبته مصر في أزمة السفينة الجانحة

المستقلة /… أعلنت شركة “يو كيه كلوب”، إحدى شركات التأمين على السفينة التي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي، إن هيئة القناة طلبت تعويضا قدره 916 مليون دولار من شركة “شويكيسن” اليابانية المالكة.

وقالت شركة “برنارد شولت شيب مانجمنت (بي إم إس)” المشغلة لسفينة الحاويات “إيفر غيفن”، التي عطلت الملاحة في قناة السويس لأيام، إن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.

وذكرت الشركة في بيان أن “إيفر غيفن” صالحة للإبحار من البحيرة المرة الكبرى إلى بورسعيد، حيث سيجري فحصها مجددا قبل أن تبحر إلى روتردام في هولندا.

والسفينة التي يبلغ طولها 400 متر راسية في البحيرة الواقعة بين قطاعي قناة السويس، منذ إعادة تعويمها في 29 مارس الماضي، بعد أن جنحت في الممر المائي لمدة 6 أيام وعطلت حركة عبور السفن.

كما حصلت هيئة القناة على أمر قضائي باحتجاز السفينة خلال الفترة التي تستمر فيها مباحثات التعويض.

وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة في البيان: “قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال. منذ البداية تعاونت الشركة والطاقم على متن السفينة تماما مع السلطات”.

وأضاف: “الهدف الأساسي للشركة هو الوصول لحل سريع لهذه المسألة بما يسمح للسفينة والطاقم بالإبحار من قناة السويس”.

وقالت “بي إم إس” إنها لا تزال على اتصال بالطاقم، وإن كل أفراده بصحة جيدة ومعنويات عالية. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الناطق باسم القائد العام يعلن احباط هجوم “دموي” في ديالى

اخبار العراق

العراق يسجل قرآبة 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة خلال يوم

اخر الاخبار

بيان سعودي يكشف كواليس تصوير برنامج “رامز عقله طار”

اخبار العراق

التربية تعلن عن موعد الدوام الحضوري للمراحل الدراسية التي تم تحديدها

اخبار العراق

تسريب جديد عن “آيفون 13″.. و”مفاجآت” في الشكل الخارجي

اخبار العراق

التعليم العالي تعلن إضافة 10 درجات لمعالجة حالات نتائج الطلبة

اخبار مصر

الكشف عن قيمة التعويض الذي طلبته مصر في أزمة السفينة الجانحة

اخبار مصر

الكشف عن قيمة التعويض الذي طلبته مصر في أزمة السفينة الجانحة

اخر الاخبار

بسبب الجلطات.. التحفظات على اللقاحات تتصاعد ومخاوف من الأسوأ

اخبار مصر

مذيعة مصرية تقتل زوج شقيقتها في أيام رمضان

اخبار العراق

البنك المركزي العراقي يزيد من بيع العملة الأجنبية لتغطية الطلب

اخبار العراق

بسبب رفعه فردتي حذائه برلمان كردستان يمنع دخول رئيس الجيل الجديد

اخبار العراق

انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

اخر الاخبار

ضبط مُوظَّفينِ اثنينِ لتعمُّدهما إهدار المال العام في العراق

اخبار العراق

علاوي : هنالك محاولات للاستحواذ على مواقع مهمة بمفوضية الانتخابات

اخبار العراق

احباط محاولة ابتزاز الالكتروني لفتاة مقابل المال في بغداد

اخبار العراق

وفاة 17 مصابا بكورونا و 1159 إصابة جديدة في كردستان