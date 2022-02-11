الكشف عن عدد الجنود الأمريكيين خارج بلادهم!

المستقلة /- قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن روسيا قلقة من وجود 175 ألف جندي أمريكي خارج الولايات المتحدة، ومن اقتراب قوات الناتو من الحدود الروسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: “يتواجد أكثر من 175000 جندي أمريكي خارج حدود الولايات المتحدة، وهذا الأمر يثير قلقنا، كما يثير قلقنا كذلك اقتراب مواقع ومنشآت البنى التحتية لحلف الناتو من حدودنا”.

في نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع الناتو بشأن الضمانات الأمنية. وفيها طالبت موسكو، شركاءها الغربيين بضمانات قانونية تؤكد عدم توسيع الناتو شرقا والتخلي عن فكرة منح عضوية الحلف لأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خبر تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر ومنعه من العلاج يتصدر المواقع

اخر الاخبار

إعلام أمريكي يكشف السيناريو الوحشي لحرب نووية مع روسيا

اخر الاخبار

للنساء.. فوائد لا تصدق للتبرع بالدم

اخر الاخبار

والد حسام حبيب يسخر من عودة نجله لشيرين

اخر الاخبار

على خطى ياسمين صبري (نادين نجيم) بظهور صادم وجذاب

اخر الاخبار

السعودية تدشن جواز السفر الإلكتروني

اخر الاخبار

للمرة الثالثة.. وفدان من الإمارات وقطر يجتمعان بالدوحة

اخر الاخبار

للمرة الثالثة.. وفدان من الإمارات وقطر يجتمعان بالدوحة

اخر الاخبار

وسط توتر الأجواء.. لدنمارك تفتح أراضيها لانتشار الجيش الأمريكي

اخبار العراق

عبد الغني شهدا مدربا للمنتخب الوطني العراقي

اخبار العراق

اعتقال متهم  بحوزته 1760 الف حبة مخدرة في كربلاء

اخبار العراق

سفير جمهورية التشيك : كربلاء موقع متميز للاستثمار الامين

اخر الاخبار

شرطة ميسان تنجح بفض النزاع العشائري في الكحلاء

اخبار العراق

مقتل منتسب ومدني في اشتباكات بقضاء الكحلاء

اخر الاخبار

المطرف و الهندي يتألقان في جلسة كويتية في “إكسبو 2020 دبي”

اخبار العراق

وزير الزراعة السوري : العراق يستورد كميات كبيرة من الخضراوات

اخر الاخبار

شركة اتصالات تؤكد.. عاصفة مغناطيسية دمرت من 40 الى 49 قمرا