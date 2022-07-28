الكشف عن سر اختفاء الفنانة “أحلام”

المستقلة /- أثار غياب الفنانة الإماراتية ​أحلام عن الغناء لمدة عام كامل، وعن مواقع التواصل مؤخرا، قلق جمهورها الذين أطلقوا عدة تخمينات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإختفاء​، حيث رجح البعض انها ترغب باعتزال الفن بشكل نهائي، بينما اشار البعض انها ابتعدت عن متابعيها حتى يشتاقوا لها، او انها تعاني من مشاكل صحية، وغيرها من الاقتراحات.

وبعد الضجة التي أثيرت بين المتابعين، خرجت أحلام عن صمتها، وشرحت للجمهور عن أسباب غيابها، وذلك من خلال تدونية نشرتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت انها في اجازة لمدة شهرين مع عائلتها، بعد فترة طويلة قدمت خلالها الكثير من الأعمال الفنية، والأنشطة، مؤكدة انه من حقها، ولا يغضب ذلك احدا، لأن الفنان يحتاج بعض الاستراحة احيانا.

وبدورها شكرت الفنانة الاماراتية، كل من سأل عنها وشعر بالقلق على غيابها، مؤكدة انها تجدد نفسها بهذه الاجازة حتى تعود أقوى، وتابعت: ” عملت ألبوم ناجح ولليوم موجود واخيراً البركة في الموجودين وشكراً”، ووعدت جمهورها انها ستعلن عن أعمالها الجديدة فور الانتهاء من إجازتها الصيفية، كما لفتت الأنظار بعدة فيديوهات نشرتها عبر حساباتها الرسمية، وثقت فيها لحظات استمتاعها مع عائلتها في مدينة ميلانو بإيطاليا.

وعلى صعيد آخر، هنات احلام، عبر حسابها في تويتر، صديقتها الفنانة السورية أصالة، بمناسبة طرح البومها الجديد، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووجهت لها رسالة، اكدت فيها انها سعيدة لأجلها وتشعر بالفخر بنجاحها، متمنية لها تحقيق المزيد من النجاح على جميع الصعد.

كما استغلت أحلام الفرصة، ووجهت رسالة للفنان السعودي محمد عبده، مؤكدة انه الرقم الصعب في الوطن العربي صاحب الأغاني الخالدة، حسب وصفها.

وعلى صعيد آخر، كانت أحلام الشامسي قد تصدرت محركات البحث في وقت سابق، تحديدا بعد حفلها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل تقريرا حول ثروة الفنانة الاماراتية، وفقا لتقديرات موقع Celebrity Net Worth، والذي أفاد بأن ثروة أحلام تقدر بما يقرب من 25 مليون دولار أميركي، تشمل العقارات، والسيارات الفارهة، والأموال التي تنفقها على الفساتين والمجوهرات.