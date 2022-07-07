الكشف عن حقيقة انسحاب فنانيين من مهرجان جرش

المستقلة /- نفى مصدر مسؤول ما يتم تداوله من على مواقع التواصل الاجتماعي من اعتذار للعديد من المطربين والفنانين الأردنيين وانسحابهم من إحياء فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وقال إن ما يتم تداوله عار عن الصحة، فجميع الأسماء التي تم تداولها وقعت على اتفاقية مع إدارة المهرجان لاقامة وإحياء فعالياتهم وفق البرنامج المحدد، باستثناء الفنان الكبير عمر العبدلات والفنانة ديانا كرزون.

وأضاف أن إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ونقابة الفنانيين الأردنيين أنهت الترتيبات ووضع برامج الفعاليات الكاملة الخاصة بمهرجان جرش، وسيتم الإعلان عنها اليوم أوغد الجمعة مع نشر برنامج المهرجان بصيغته النهائية.

الجدير بالذكر أن مهرجان جرش للثقافة والفنون/ الدورة 36 تبدأ فعالياته في 28 تموز الحالي ولغاية 6 آب المقبل في مدينة جرش الأثرية.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

مكة تسجل 13 مليون مكالمة هاتفية بأول أيام الحج

اخر الاخبار

ممثلة مصرية: اللبنانيات لسن الأجمل

اخر الاخبار

اعتلال الدماغ الكبدي.. اضطراب قد يسبب مضاعفات خطيرة

اخر الاخبار

الاردن : الإفراج عن 600 موقوف إداري بمناسبة عيد الأضحى

اخر الاخبار

وفاة سعد المهنا يهز المجتمع السعودي وهذا سبب الوفاة

اخر الاخبار

بعد اعتزالها الفن وارتداء الحجاب ممثلة كويتية سابقة ترتدي النقاب

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مكة تسجل 13 مليون مكالمة هاتفية بأول أيام الحج

اخر الاخبار

اعتلال الدماغ الكبدي.. اضطراب قد يسبب مضاعفات خطيرة

اخر الاخبار

وفاة سعد المهنا يهز المجتمع السعودي وهذا سبب الوفاة

اخر الاخبار

بعد اعتزالها الفن وارتداء الحجاب ممثلة كويتية سابقة ترتدي النقاب

اخر الاخبار

ممثل سوري معروف يخطب “انجلينا جولي” ويتصدر الترند

اخر الاخبار

الكشف عن حقيقة انسحاب فنانيين من مهرجان جرش

اخر الاخبار

تحذير مهم لمستخدمي آي فون من خطأ قاتل

اخر الاخبار

تحذير مهم لمستخدمي آي فون من خطأ قاتل

اخر الاخبار

بعد استقالته من حزب المحافظين .. جونسون يبقى برئاسة الحكومة البريطانية بانتظار البديل

اخبار العراق

اعتقال شخص حاول إدخال عمالة أجنبية دون موافقات رسمية الى كربلاء

اخبار العراق

العثور على كدس عتاد وعبوات ناسفة شمالي كربلاء

اخبار العراق

 وزير الموارد يوافق على زيادة الاطلاقات المائية جنوبي كربلاء

اخبار السعودية

مئات آلاف الحجاج يستقرون في منى

اخبار العراق

مصادر إعلامية تكشف عن الآلية النهائية لإقامة منافسات الدوري العراقي الممتاز

اخبار العراق

وزير التخطيط يؤكد على عدم وجود عدالة ومساواة بنظام الرواتب في العراق

اخبار العراق

الكناني : حكومة الكاظمي لديها تناغم مع الشركات الأجنبية

اخبار العراق

دولة القانون ينفي ترشيح مصطفى الكاظمي لولاية ثانية