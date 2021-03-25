الكشف عن جريمة قتل لثلاثة أشخاص في بغداد

الكشف عن جريمة قتل لثلاثة أشخاص في بغداد

المستقلة /- كشفت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، عن حادث قتل غامض لثلاثة أشخاص وإصابة آخر في بغداد.

وقال مكتب مكافحة اجرام البياع ، ان “تم كشف حادث قتل لثلاثة أشخاص وإصابة آخر، والقبض على المتهم “.

وأضاف، ان “دوافع القتل لدى المجنى عليهم لمشاكل عائلية كون أولاد عمومته وتم توقيف المجني عليه وفق احكام المادة ٤٠٦ ق.ع”.

في سياق متصل، ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ القبض على عصابة نفذت عددا من عمليات سرقة الحقائب النسائية في منطقة شارع فلسطين.

وأضافت أنه ، “تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واعترفوا بقيامهم بأربع عمليات سرقة للحقائب النسائية وقرر القاضي المختص توقيفهم وفق المادة ٤٤٦ ق.ع لينالوا جزاءهم العادل”.