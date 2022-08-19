الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة “أبل”

المستقلة/- أعلنت شركة “أبل” أنها اكتشفت ثغرات أمنية خطيرة في هواتف “آيفون” ولوحيات “آيباد” وكمبيوتر “ماكبوك”، من الممكن أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على هذه الأجهزة.

وأضافت “أبل”، أنها “على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال”.

وفي تحديث أمني على صفحة الدعم الخاصة بها، قالت الشركة الأميركية إن إحدى العيوب تعني أن تطبيقا ضارا “قد يكون قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية”، تسمح بالوصول الكامل إلى الجهاز.

ونصح خبراء الأمن الإلكتروني المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة بشكل عاجل، وهي “آيفون 6 إس” والطرز الأحدث، وأجهزة “آيباد” الحديثة، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام “مونتيري”.

كما أن الثغرة قد يؤثر على بعض طرز جهاز تشغيل الموسيقى “آيبود”.

ويأتي التحذير لمستخدمي أجهزة “أبل” قبيل الموعد المنتظر في أيلول/ سبتمبر المقبل لإطلاق أحدث هواتف الشركة، الذي يتوقع أن يحمل اسم “آيفون 14”.

 

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