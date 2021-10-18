الكشف عن تفاصيل غارة وادي الشاي في كركوك

المستقلة/- علي الكعبي/..كشفت خلية الإعلام الأمني، الأثنين، تفاصيل جديدة حول الضربات الجوية التي نفذها طيران القوة الجوية في وادي الشاي مؤكدة أنها جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة”

وقالت الخلية في بيان تم تنفيذ الضربات ” بواسطة طائرات F_16) ) و(السيخوي 25)، التي استهدف خمسة أوكار للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك”.

وأشار الى أن قوة من فرقة المشاة الآلية الثامنة خرجت بعد تنفيذ الضربات لتفتيش المكان هوعثرت على وكرين مدمرين بداخلهما ملابس عسكرية ومدنية وأواني طبخ وتدمير كهف عبارة عن مغارة تحتـوي علـى مـواد طبيـة وكـاميرا وملابس مختلفة وأواني طبخ.

وأضاف كما تم العثور على ( 5 ) أوكار تحتـوي علـى مسـتودع طبي – مطبخ – ملابس أطفال – خلية طاقة شمسية – بنادق عدد ( 9 ) – صـواريخ قاذفـة عدد ( ۱۷ ) – حشوة عدد ( ٢٦ ) – موبايل نوع نـوكـيـا عـدد ( ۱۷ ) – رمانـة قاذفـة عـدد ( ۷ )- أسلاك تفجير – فتيل كورتكس 5 متر – سبح تفجير عـدد ( ۱۰ ) – قنبرة هاون 60 ملم عدد ( 5 ) – قنبرة هاون 81 ملم عدد ( 4 ) – قداحات تفجير عدد ( ۲۰ ) – رمانة يدوية عدد ( 5 ) – جهاز فولتيميتر- راديو- حزام ناسف- بطاريات تفجير – مخازن بندقية عدد ( 10 ) – عتاد كلاشنكوف عـدد ( ۲۰۰ ) طلقـة عتاد M4 عدد ( ۲۰۰ ) طلقة – ناظور بندقية – معمل لصنع العبوات، فضلا عن مواد متفجرة.

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