الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي

المستقلة /كشفت الفنانة المصرية، تيسير فهمي، عن تحسن حالتها الصحية، بعد معانتها من مضاعفات فيروس كورونا.

وقالت تيسير: أنا أحسن الحمد الله وزالت الأعراض التي كنت أعاني منها وأكملت بروتوكول علاج كورونا.

وأنتظر رأي الطبيب في إمكانية إجراء مسحة كورونا اليوم.

وأضافت، أنها كانت تتلقى العلاج في المنزل وكانت تعاني من ألام في الجسم وصدع وعطس ولكن حالتها الآن أفضل.

وبسؤالها عن عودتها للشاشة مجددا من خلال عمل فني جديد، أجابت: إدعولي بس أخف الأول وبعدين نشوف.

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